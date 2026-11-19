MAZATLÁN._ Un hombre que viajaba a bordo de un automóvil fue atacado a balazos en la colonia Flores Magón, en Mazatlán, quedando sin vida al interior del vehículo. El hecho se registró a las 22:40 horas de este jueves 19 de noviembre sobre la calle Girasoles, entre la Avenida Tulipán y la calle Flor de Mayo del mencionado sector.

Versiones en el lugar señalaron que el conductor de un automóvil Ford Fusion fue agredido con disparos por hombres armados que circulaban en una motocicleta. Tras el ataque, el conductor quedó malherido al interior del vehículo y fue hasta la llegada de paramédicos de Bomberos Veteranos que fue declarado sin vida a causa de las heridas producidas por proyectil de arma de fuego.