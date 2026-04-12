$!Conductor huye tras embestir a motociclista en La Canteras, en Los Mochis

LOS MOCHIS._ Un motociclista resultó con una severa lesión en una de sus piernas luego de ser arrollado por el conductor de un automóvil particular que, tras ocasionar el accidente, huyó del lugar de los hechos en las inmediaciones del fraccionamiento La Canteras.

La persona que resultó lesionada en el lugar del percance fue identificado como Fabián “N”, de aproximadamente 40 años de edad.

De acuerdo con la información recabada en el sitio, la víctima circulaba a bordo de una motocicleta marca Italika de color negro sobre la calle Pasadena. Al llegar a la intersección con la avenida Reforma, un automóvil Mazda 3, también de color negro, no le cedió el paso, embistiéndolo fuertemente y derribándolo sobre la cinta asfáltica.

Tras el impacto, el conductor del sedán aceleró su marcha para darse a la fuga con rumbo desconocido, dejando al motociclista herido en sobre el pavimento.

Testigos que presenciaron los hechos dieron aviso al número de emergencias 911. Minutos más tarde, arribaron al sitio paramédicos de los Servicios de Urgencias Médicas del Municipio de Ahome (SUMA).

Los socorristas le brindaron los primeros auxilios a Fabián, quien, por fortuna, se encontraba consciente y la situación no pasó a mayores en cuanto a qué no pone en riesgo de vida.