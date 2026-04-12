$!Conductor huye tras embestir a motociclista en La Canteras, en Los Mochis

LOS MOCHIS._ Un motociclista resultó con una severa lesión en una de sus piernas luego de ser arrollado por el conductor de un automóvil particular que, tras ocasionar el accidente, huyó del lugar de los hechos en las inmediaciones del fraccionamiento La Canteras.
La persona que resultó lesionada en el lugar del percance fue identificado como Fabián “N”, de aproximadamente 40 años de edad.
De acuerdo con la información recabada en el sitio, la víctima circulaba a bordo de una motocicleta marca Italika de color negro sobre la calle Pasadena. Al llegar a la intersección con la avenida Reforma, un automóvil Mazda 3, también de color negro, no le cedió el paso, embistiéndolo fuertemente y derribándolo sobre la cinta asfáltica.
Tras el impacto, el conductor del sedán aceleró su marcha para darse a la fuga con rumbo desconocido, dejando al motociclista herido en sobre el pavimento.
Testigos que presenciaron los hechos dieron aviso al número de emergencias 911. Minutos más tarde, arribaron al sitio paramédicos de los Servicios de Urgencias Médicas del Municipio de Ahome (SUMA).
Los socorristas le brindaron los primeros auxilios a Fabián, quien, por fortuna, se encontraba consciente y la situación no pasó a mayores en cuanto a qué no pone en riesgo de vida.
Sin embargo, debido a que presentaba una fractura en una de sus piernas, requirió ser inmovilizado y trasladado de urgencia a las instalaciones de la Clínica #49 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para recibir atención médica especializada.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana acudieron a la zona del accidente para hacerse cargo de las diligencias correspondientes y recabar datos del vehículo responsable.
Las autoridades de vialidad informaron que se montó un operativo de búsqueda en los sectores aledaños para tratar de localizar el Mazda negro implicado y llevar a su conductor ante la justicia para el deslinde de responsabilidades.