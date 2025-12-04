Conductor muere en accidente sobre la Maxipista Culiacán-Mazatlán en El Melón

La mañana de este jueves murió un conductor identificado como Juan Ignacio “N”, tras accidentarse mientras circulaba por la Maxipista Culiacán-Mazatlán, cerca del poblado El Melón, al sur de Culiacán.

El hecho ocurrió aproximadamente en el kilómetro 143, en sentido sur-norte de la carretera.

El conductor perdió el control de su vehículo por causas aún desconocidas e impactó contra un árbol del camellón.

La unidad siniestrada era una camioneta Nissan NP300 de color blanco, y el percance fue reportado a los cuerpos de emergencia alrededor de las 8:00 horas.

A pesar del arribo de paramédicos, se confirmó que la persona no presentaba signos vitales. Elementos de la Guardia Nacional, división Caminos, aseguraron la escena y realizaron los peritajes correspondientes.