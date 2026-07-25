Conductor pierde el control de camioneta y termina al fondo del Canal 27 en Guasave

GUASAVE._ Un susto y daños materiales fue el saldo de un accidente registrado durante las primeras horas de este sábado, luego de que un conductor perdiera el control de su camioneta y terminara sumergido dentro de las aguas de un canal de riego en la Colonia Las Garzas, en Guasave.

Los hechos se registraron aproximadamente a las 06:05 horas, en el cruce que forman la Calle El Oro y el Canal 27.

Fueron los mismos automovilistas y vecinos del sector quienes alertaron a los números de emergencia 911 sobre la caída del vehículo al cauce.

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable, quienes confirmaron la presencia de una camioneta pick-up GMC Sierra, modelo reciente y sin placas de circulación, la cual ya estaba siendo maniobrada por una grúa para sacarla de la obra hidráulica.

En el lugar de los hechos, las autoridades se entrevistaron con el tripulante de la unidad, quién se identificó como Luis “N”, de 37 años.

El conductor relató a los oficiales que mientras circulaba por la zona, repentinamente perdió el dominio del volante, saliéndose de la cinta asfáltica hasta terminar en el fondo de la obra hidráulica.

Personal de la Coordinación de Movilidad Sustentable tomó control de la escena para realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades.

Tras una revisión médica inicial, se confirmó que el conductor resultó ileso, por lo que todo quedó en daños materiales y en las labores de rescate de la camioneta.