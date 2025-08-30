$!Conductor resulta herido en ataque a balazos en Las Quintas, en Culiacán

CULIACÁN._ Herido de bala resultó un conductor la tarde de este sábado tras haber sido atacado a balazos mientras circulaba en su automóvil por las calles de la colonia Las Quintas, en Culiacán.

La víctima fue identificada como Jorge Fernando, de 36 años de edad.

Según informes, el hombre viajaba en un vehículo Mazda gris por la avenida Ciudad de Puebla, en sentido de oriente a poniente, cuando en el cruce por la calle Ciudad de Victoria fue sorprendido por civiles armados que dispararon contra él.

Tras el atentado, los responsables emprendieron la huida y dejaron herida a la víctima en el lugar.