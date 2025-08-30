$!Conductor resulta herido en ataque a balazos en Las Quintas, en Culiacán

CULIACÁN._ Herido de bala resultó un conductor la tarde de este sábado tras haber sido atacado a balazos mientras circulaba en su automóvil por las calles de la colonia Las Quintas, en Culiacán.
La víctima fue identificada como Jorge Fernando, de 36 años de edad.
Según informes, el hombre viajaba en un vehículo Mazda gris por la avenida Ciudad de Puebla, en sentido de oriente a poniente, cuando en el cruce por la calle Ciudad de Victoria fue sorprendido por civiles armados que dispararon contra él.
Tras el atentado, los responsables emprendieron la huida y dejaron herida a la víctima en el lugar.
Jorge Fernando quedó lesionado dentro del vehículo, el cual también resultó dañado con impactos en la carrocería y quedó aparcado frente a un domicilio de portón blanco.
Tras el hecho, autoridades de seguridad y de rescate se movilizaron al sitio para atender al hombre. Paramédicos fueron quienes estabilizaron a Jorge Fernando, le brindaron los primeros auxilios y lo transportaron a un centro médico para brindarle la atención especializada.
En tanto, personal militar y policial desplegó un operativo alrededor de la zona y delimitó un área con cinta amarilla de precaución para facilitar la labor de los peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes se encargaron de realizar los trabajos de campo y las diligencias.
También se ordenó la intervención de una grúa para remolcar el vehículo baleado y entregarlo a la pensión pertinente para que quede bajo resguardo.