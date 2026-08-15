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Accidente

Conductor resulta herido tras choque de su vehículo contra un tráiler, en Rosario

Hugo Gómez |
15/08/2026 21:06
15/08/2026 21:06

ROSARIO._ Un conductor herido y miles de pesos en perdidas materiales resultaron del choque de un vehículo contra un tráiler en la carretera México 15 a la altura de este municipio.

El hecho se indicó que registró alrededor de las 18:00 horas, de la vía federal a la altura de las comunidades de los Tablones.

El conductor del vehículo que resultó herido fue identificado como Luis Alberto “S”, de 74 años de edad.

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Las unidades involucradas fueron un tráiler Kenwoorth, modelo 2014, color blanco, y un auto marca Acur, modelo 2005, color negro.

Tras el reporte al lugar acudieron elementos de Protección Civil local, y Seguridad Pública para brindar la debida atención al herido.

Debido a que el conductor presentará heridas de gravedad, fue trasladado de emergencia al Hospital IMSS-Bienestar ubicado en Villa Unión, del municipio de Mazatlán.

Así también acudieron momentos más tarde elementos de La Guardia Nacional División de Caminos para darle el debido trámite, e indicar a la grúa de guardia para que removiera las unidades.

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