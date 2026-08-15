$!Conductor resulta herido tras choque de su vehículo contra un tráiler, en Rosario

ROSARIO._ Un conductor herido y miles de pesos en perdidas materiales resultaron del choque de un vehículo contra un tráiler en la carretera México 15 a la altura de este municipio.

El hecho se indicó que registró alrededor de las 18:00 horas, de la vía federal a la altura de las comunidades de los Tablones.

El conductor del vehículo que resultó herido fue identificado como Luis Alberto “S”, de 74 años de edad.