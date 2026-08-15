$!Conductor resulta herido tras choque de su vehículo contra un tráiler, en Rosario

ROSARIO._ Un conductor herido y miles de pesos en perdidas materiales resultaron del choque de un vehículo contra un tráiler en la carretera México 15 a la altura de este municipio.
El hecho se indicó que registró alrededor de las 18:00 horas, de la vía federal a la altura de las comunidades de los Tablones.
El conductor del vehículo que resultó herido fue identificado como Luis Alberto “S”, de 74 años de edad.
Las unidades involucradas fueron un tráiler Kenwoorth, modelo 2014, color blanco, y un auto marca Acur, modelo 2005, color negro.
Tras el reporte al lugar acudieron elementos de Protección Civil local, y Seguridad Pública para brindar la debida atención al herido.
Debido a que el conductor presentará heridas de gravedad, fue trasladado de emergencia al Hospital IMSS-Bienestar ubicado en Villa Unión, del municipio de Mazatlán.
Así también acudieron momentos más tarde elementos de La Guardia Nacional División de Caminos para darle el debido trámite, e indicar a la grúa de guardia para que removiera las unidades.