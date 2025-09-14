Conductor resulta herido tras volcadura en la avenida Santa Rosa, en Mazatlán

MAZATLÁN._ El conductor de un auto compacto fue hospitalizado tras volcar su unidad en la avenida Santa Rosa.

La volcadura se reportó a las 11:45 horas de este sábado en la esquina de la Santa Rosa con la calle Cedros, del fraccionamiento Jacarandas.

El vehículo volcado es un Chevrolet Beat Hatchback, que por probable exceso de velocidad terminó sobre sus cuatro llantas después de dar dos volteretas.

El conductor fue auxiliado por socorristas de Cruz Roja y paramédicos de Protección Civil, quienes realizaron maniobras para extraerlo del auto deformado.

Agentes de Tránsito Municipal se encargaron del parte de hechos y solicitaron una grúa para remolcar el auto siniestrado al corralón municipal.