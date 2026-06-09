Conductor resulta ileso tras caer camioneta a Canal 25 en Tamazula, en Guasave

TAMAZULA, Guasave._ Un automovilista logró salir ileso luego de perder el control de su camioneta y terminar al interior de las aguas del Canal 25, en hechos se registraron durante el mediodía de este martes 9 de julio en las inmediaciones de la sindicatura de Tamazula.

De acuerdo con los datos recabados, el accidente fue notificado por la radio operadora de la Secretaría de Seguridad Sustentable en donde alertaron sobre un hecho de tránsito tipo salida de camino con caída a una obra hidráulica, específicamente en el tramo comprendido entre la calle 300 y la calle 500.

Al lugar acudieron como primeros respondientes los agentes de Movilidad Sustentable quienes confirmaron el reporte y establecieron contacto con el tripulante, identificado como Fernando “N”, de 30 años de edad.

El joven relató a los uniformados que, al ir conduciendo por la rúa mencionada, perdió el control del volante, lo que provocó que se precipitara hacia el canal. Afortunadamente, logró salir de la cabina por sus propios medios sin presentar ninguna lesión.

La unidad involucrada en el percance es una camioneta tipo pick-up de la marca Chevrolet, línea S10, color blanco, modelo 1994, de la cual no fue posible visualizar las placas de circulación en el sitio del accidente.

Minutos más tarde, arribó como apoyo los agentes de tránsito quienes se hicieron cargo de realizar los peritajes correspondientes, el deslinde de responsabilidades y coordinar las maniobras de auxilio para la extracción del vehículo dentro de las aguas de la obra hidráulica.