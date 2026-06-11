$!Conductor resulta lesionado tras volcadura en la avenida México 68, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre resultó lesionado tras sufrir una volcadura cuando circulaba por la avenida México 68, al surponiente de Culiacán.
El accidente fue reportado alrededor de las 19:20 horas, de este jueves 11 de junio, sobre dicha vialidad entre las calles Cerro Cuichi y Cerro Chiche, a la altura de la colonia Buenos Aires y cerca del sector Infonavit Cañadas.
De acuerdo con los primeros informes, el conductor viajaba a bordo de un automóvil color gris en sentido de poniente a oriente cuando, por causas que aún no determinadas, perdió el control de la unidad.
Tras salirse del camino, el vehículo volcó hacia su costado izquierdo y terminó sobre los carriles contrarios de circulación, presentando severos daños en la carrocería y cristales destruidos.
Elementos del Ejército Mexicano que se encontraban en la zona acudieron como primeros respondientes para brindar apoyo y resguardar el área mientras llegaban los cuerpos de emergencia.
Posteriormente, paramédicos de Cruz Roja Mexicana atendieron al conductor, quien presentó diversas lesiones, principalmente en uno de sus brazos, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.
De manera preliminar, algunas versiones señalan que el accidente pudo haber ocurrido debido a que el conductor se quedó dormido al volante.
Al lugar también acudieron agentes de Tránsito Municipal, quienes realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del percance y coordinar el retiro de la unidad siniestrada.