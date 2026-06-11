$!Conductor resulta lesionado tras volcadura en la avenida México 68, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre resultó lesionado tras sufrir una volcadura cuando circulaba por la avenida México 68, al surponiente de Culiacán.

El accidente fue reportado alrededor de las 19:20 horas, de este jueves 11 de junio, sobre dicha vialidad entre las calles Cerro Cuichi y Cerro Chiche, a la altura de la colonia Buenos Aires y cerca del sector Infonavit Cañadas.

De acuerdo con los primeros informes, el conductor viajaba a bordo de un automóvil color gris en sentido de poniente a oriente cuando, por causas que aún no determinadas, perdió el control de la unidad.