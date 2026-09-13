$!Conductor se pasa alto y choca contra un motociclista en el sector Canteras, en Los Mochis

De acuerdo con los datos recabados en el lugar de los hechos y la información proporcionada por las autoridades, el percance vial se registró cuando el conductor de una camioneta Jeep Cherokee de color blanca circulaba con dirección sobre la calle Mármol. Sin embargo, al llegar a la concurrida intersección con la avenida Louisiana, el automovilista no respetó el alto obligatorio que marca el señalamiento.

LOS MOCHIS._ Lo que parecía ser una jornada tranquila en el sector Canteras de esta ciudad, se vio interrumpida de manera abrupta luego de que un motociclista resultó con diversas lesiones de consideración al ser embestido por una camioneta, cuyo conductor presuntamente ignoró por completo los señalamientos viales.

Al pasarse el alto provocó que la pesada unidad terminara por cortar la circulación e impactar de lleno a un joven que transitaba con preferencia a bordo de una motocicleta marca Vento 170 Sport, de color negro con llamativas franjas amarillas.

Debido a la fuerza del golpe, el conductor de la ligera unidad salió proyectado hacia la cinta asfáltica, donde quedó tendido quejándose de fuertes dolores, mientras que su motocicleta resultó con severos daños materiales en la carrocería. Vecinos del sector y automovilistas que pasaban por la zona, al percatarse de la gravedad del accidente, se acercaron para auxiliar al afectado y de inmediato dieron aviso al número de emergencias 911.

En cuestión de minutos, arribaron al sitio paramédicos de la Cruz Roja Mexicana quienes le brindaron los primeros auxilios prehospitalarios al joven en el lugar del accidente, lo inmovilizaron en una camilla y, debido a la naturaleza de sus lesiones, lo trasladaron de urgencia a las instalaciones del Hospital General IMSS Bienestar, donde quedó bajo observación médica especializada.

Por su parte, elementos de la Dirección de Tránsito Municipal de Ahome se presentaron en la escena para acordonar el área, controlar el tráfico vehicular que se vio parcialmente interrumpido y tomar nota de lo sucedido.

Los agentes viales se entrevistaron con el conductor de la Cherokee y realizaron los peritajes correspondientes para el deslinde de responsabilidades. Una vez concluidas las diligencias, se solicitó el apoyo de una grúa para remolcar tanto la camioneta presuntamente responsable como la motocicleta afectada, siendo ambas unidades trasladadas y resguardadas en la pensión vehicular municipal a la espera de que se resuelva la situación legal del caso.