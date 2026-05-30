Conductor sobrevive tras caer con su auto a un canal en Los Mochis

LOS MOCHIS._ Un accidente de tránsito movilizó a los cuerpos de emergencia y autoridades viales durante las primeras horas de este sábado 30 de mayo, luego de que un automovilista terminó al fondo del canal central ubicado en el Libramiento Poniente, tras presuntamente ser chocado por otro vehículo.

De acuerdo con los datos recabados, el percance ocurrió cuando el conductor de un automóvil Nissan Altima, de color plata y modelo reciente, circulaba sobre la carretera Los Mochis-Ahome con dirección al oriente de la ciudad.

El siniestro ocurrió justo al llegar al transitado entronque hacia Compuertas. Al momento en que el sedán realizaba la maniobra para incorporarse con rumbo al sur sobre el Libramiento, fue impactado por una camioneta.

Tras el impacto, el conductor de la camioneta huyó de la escena, mientra el del Nissan perdió el control del volante, saliéndose de la cinta asfáltica para finalmente precipitarse hacia el interior de la obra hidráulica que divide los carriles de dicha vialidad.

Pese a lo aparatoso de la caída y los cuantiosos daños materiales registrados en la carrocería de la unidad, el automovilista reaccionó rápidamente, logró abrir la puerta y salir de la cabina antes de que el vehículo se hundiera más, saliendo ileso del percance.

Testigos que circulaban por la zona alertaron de inmediato a las autoridades a través del número de emergencias 911. Minutos después arribaron elementos de la Dirección de Tránsito Municipal de Ahome.

Los agentes viales se encargaron de asegurar el perímetro, abanderar el tráfico matutino para evitar otro accidente y levantar el parte correspondiente, iniciando las averiguaciones pertinentes para intentar dar con el paradero de la camioneta responsable.

Finalmente, fue necesaria la intervención de una grúa especializada, cuyo operador realizó diversas maniobras de rescate para extraer el vehículo plateado de las aguas del canal y trasladarlo a la pensión vehicular municipal.