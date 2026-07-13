Conductor sobrevive tras caer en su camioneta desde el puente “Pepe Chuy” al río Sinaloa en Guasave

GUASAVE. _ El conductor de una camioneta se precipitó hacia el río Sinaloa tras salir del camino en el viejo puente de la ciudad, logrando salir ileso sin un solo rasguño.

La persona fue identificada en el lugar por parte de las autoridades como Francisco “N”, quien viajaba a bordo de una camioneta tipo pick up de la marca Nissan, línea Frontier, de color negro. De acuerdo con el peritaje preliminar por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable, Francisco “N” intentaba cruzar por el puente vado conocido como “Pepe Chuy” cuando, por motivos desconocidos, perdió el control del volante.

La trayectoria descontrolada provocó que la unidad se impactara violentamente contra una luminaria del Ayuntamiento de Guasave, la cual fue derribada desde su base, sirviendo como rampa para que la camioneta saliera proyectada y terminara volcada en el interior del cauce del río.

El fuerte estruendo alertó a los transeúntes y conductores cercanos, lo que detonó un rápido despliegue operativo en la zona. Al lugar arribaron Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, Elementos de Protección Civil y Agentes de la Policía Municipal y Vialidad.

Tras las maniobras de rescate, el conductor fue sacado de la cabina de la Nissan Frontier. Pese a lo aparatoso de la caída y de la volcadura, el personal médico de Cruz Roja que le brindó atención prehospitalaria confirmó que Francisco se encontraba completamente ileso, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital.

La zona fue acordonada por agentes de la Policía de Vialidad, quienes se encargaron de realizar el peritaje correspondiente y coordinar las maniobras de las grúas para extraer el vehículo del agua.

El saldo final del accidente se cuantificó solo en daños materiales, además de la afectación al patrimonio municipal por la destrucción de la infraestructura de alumbrado público.