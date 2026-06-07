$!Conductor sobrevive tras chocar y destrozar su camioneta en Batamote, en Guasave

El afectado fue identificado en el lugar como Saúl, de 43 años de edad, quien transitaba por la rúa federal a bordo de una camioneta Chevrolet Silverado de color rojo, y al llegar al tramo comprendido entre las calles 11 y 15, dentro de la jurisdicción de la sindicatura de Benito Juárez, el conductor sufrió una salida de camino por causas aún desconocidas. La trayectoria descontrolada culminó con un violento choque frontal contra el pilar de un pórtico de señalización.

GUASAVE._ Lo que pudo haber terminado en una tragedia fatal quedó solo en un fuerte susto y miles de pesos en daños materiales, luego de que un automovilista perdiera el control de su unidad y se impactara contra la base de un señalamiento vial sobre la carretera Internacional México 15, a la altura de Batamote.

Tras la fuerza del impacto la carrocería de la camioneta quedó prácticamente partida en dos. Testigos que circulaban por la zona dieron aviso inmediato al número de emergencias 911, alertando sobre la gravedad del choque y solicitando auxilio médico.

Ante el reporte, se desplegó un rápido operativo y como primeros respondientes al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable de Guasave, junto con agentes de la Guardia Nacional, quienes procedieron a resguardar el área.

Asimismo, personal del departamento de Bomberos de Guasave se hizo presente para auxiliar en las maniobras de rescate y asegurar el perímetro ante cualquier riesgo de incendio.

Pese a la dramática escena y el estado de destrucción total de la unidad, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana que acudieron a brindar los primeros auxilios y confirmaron que Saúl corrió con extraordinaria suerte. Tras ser valorado en el sitio del percance, los socorristas determinaron que las lesiones que presentaba no eran de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un centro hospitalario.

Las autoridades federales se hicieron cargo de realizar los peritajes correspondientes para deslindar responsabilidades y coordinar el retiro de la camioneta siniestrada.