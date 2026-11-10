Conductora de plataforma resulta grave tras chocar en la carretera Mochis-Topolobampo

AHOME. _ Con lesiones de gravedad que ponen en riesgo su vida resultó una joven conductora durante la mañana de este martes 10 de noviembre, tras sufrir un aparatoso accidente automovilístico mientras transitaba sobre la carretera estatal Los Mochis-Topolobampo, a la altura de la zona industrial previa al entronque hacia la playa de El Maviri.

La víctima fue identificada en el lugar como Tiza Janeth “P”, de 18 años de edad, con residencia en la ciudad de Los Mochis.

De acuerdo con los reportes médicos preliminares, la jovencita presentó traumatismo craneofacial severo, fractura expuesta de mandíbula y múltiples contusiones en las extremidades inferiores.

El percance vial se registró sobre los carriles de circulación que conducen de norte a sur. La víctima se desplazaba en una unidad motriz de la marca Nissan, línea March, color blanco, con placas de Sinaloa, la cual está adscrita al servicio de transporte por plataforma digital.

Según la información recabada, al aproximarse a la intersección conocida como la “Y”, la conductora perdió el control del volante por causas aún desconocidas, saliéndose de la cinta asfáltica hasta colisionar de lleno contra una barda perimetral de un parque industrial.

El choque fue tan violento pues provocó que el automóvil diera un giro de 180 grados sobre su propio eje, quedando orientado en sentido opuesto a la circulación original y con el costado derecho y la parte frontal destruidos.

Automovilistas que presenciaron el percance detuvieron su marcha para brindar el primer auxilio y lograron extraer a la conductora de la cabina antes de la llegada de los cuerpos de rescate, ya que presentaba severos sangrados y heridas por machacamiento.

Minutos más tarde, socorristas de la Cruz Roja Mexicana arribaron al lugar para brindar la atención prehospitalaria y estabilizar a la herida, para posteriormente trasladarla de urgencia a una clínica privada de Los Mochis, donde ingresó al área de cuidados intensivos.

Agentes de la Unidad de Vialidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome se hicieron cargo de elaborar el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y ordenaron el traslado del vehículo siniestrado a la pensión municipal mediante una grúa.