$!Conductora resulta herida tras chocar contra poste al norte de Culiacán

Según lo reportado, el incidente ocurrió alrededor de las 10:00 horas en el sentido oriente a poniente de la carretera hacia Culiacancito, metros adelante del arco del sector La Conquista.

CULIACÁN._ Un accidente culminó con una conductora herida durante la mañana de este domingo, al chocar contra un poste con cableado eléctrico en las inmediaciones del sector La Conquista y Bacurimí, al norte de Culiacán.

Una mujer sin identificar, que conducía un Toyota Corolla gris, descarriló por razones desconocidas y chocó contra un poste de madera con cableado de suministro de energía energía, lo cual provocó el derribo de estos objetos.

La automovilista fue atendida en el lugar por paramédicos de Cruz Roja Mexicana, que posteriormente la llevaron a un hospital en condiciones de salud estables.

Al lugar se trasladaron elementos de Protección Civil y Bomberos Culiacán, además de personal de la Comisión Federal de Electricidad y Policía de Tránsito, tanto para reparar los daños y reemplazar el poste, así como emitir el parte oficial del incidente.