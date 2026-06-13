$!Confirma colectivo dos hallazgos positivos durante jornada de búsqueda en Concordia

CONCORDIA._ Dos hallazgos positivos fueron confirmados la tarde de este sábado 13 de junio por el colectivo de buscadoras Por las Veces Sin Justicia, como resultado de una jornada de búsqueda realizada en la zona de Concordia.

El colectivo informó que en la búsqueda contó con el acompañamiento del personal de la Fiscalía del área de Desapariciones en la zona sur y de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado.

También el colectivo recalcó que sigue sin tener el apoyo de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado de Sinaloa, a cargo de Karina Elizabeth Marquez Calderón.