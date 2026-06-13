$!Confirma colectivo dos hallazgos positivos durante jornada de búsqueda en Concordia

CONCORDIA._ Dos hallazgos positivos fueron confirmados la tarde de este sábado 13 de junio por el colectivo de buscadoras Por las Veces Sin Justicia, como resultado de una jornada de búsqueda realizada en la zona de Concordia.
El colectivo informó que en la búsqueda contó con el acompañamiento del personal de la Fiscalía del área de Desapariciones en la zona sur y de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado.
También el colectivo recalcó que sigue sin tener el apoyo de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado de Sinaloa, a cargo de Karina Elizabeth Marquez Calderón.
De acuerdo con el breve comunicado, difundido en sus redes sociales, el colectivo informó sobre la localización de restos humanos, de los cuales no fueron proporcionados detalles específicos.
Con este comunicado, Por las Voces Sin Justicia deja en espera la actualización oficial sobre las condiciones del hallazgo, así como información referente a detalles como la vestimenta o algunas señas particulares del descubrimiento.
El colectivo ha mantenido una participación constante en labores de localización en distintos puntos de la entidad, trabajando en conjunto con autoridades para avanzar en la atención de casos de personas desaparecidas.