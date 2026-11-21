La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó el traslado a la Ciudad de México de Fausto Isidro “N”, alias “El Chapo Isidro”, identificado como jefe de la organización delictiva Beltrán Leyva, así como de otros dos presuntos integrantes de ese grupo criminal, detenidos durante el operativo desplegado en Guasave. A través de una publicación en la red social X, la Defensa informó que los tres detenidos arribaron a las 05:20 horas de este sábado a la Ciudad de México, a bordo de una aeronave de transporte militar, y fueron trasladados a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Los otros dos detenidos son Germán “N”, alias “Serafín”, primo de Fausto Isidro “N” y señalado como segundo al mando de la organización, y José “N”, identificado como su cuñado y presunto operador financiero.





La dependencia detalló que, como resultado de la operación, siete presuntos agresores fallecieron y ocho personas fueron detenidas, incluidos los tres trasladados a la capital del País. Los otros cinco detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República en Culiacán. Entre ellos se encuentra Pánfilo “N”, primo hermano de “Chapo Isidro” y señalado como operador logístico de la organización delictiva. En el operativo también fueron asegurados un fusil Barrett calibre .50, 10 armas de diversos calibres, un lanzagranadas, dos granadas de mano, cargadores, cartuchos, equipo táctico, droga y dinero. La Defensa señaló que hasta el momento no se tiene reporte de personas ajenas a los hechos afectadas durante la operación.



