Confirma Ejército 7 civiles detenidos en Escuinapa tras violencia y les decomisa arsenal

Tras el reporte de un enfrentamiento a balazos en Escuinapa, personal del Ejército Mexicano detuvo a siete civiles y se les decomisó un arsenal, este jueves 27 de agosto.

A través de un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que durante la atención de un reporte generado por C4 referente a un enfrentamiento entre civiles a inmediaciones del municipio de Escuinapa, Sinaloa, al realizar recorridos de vigilancia y seguridad, lograron la detención de siete civiles a los cuales se les aseguró diverso armamento.

A las personas detenidas se les aseguró en flagrancia, lo siguiente:

• 5 Armas largas.

• ⁠28 cargadores.

• 5 chalecos tácticos.

• 7 placas balísticas.

• Cartuchos pendientes por contabilizar.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República delegación Mazatlán, Sinaloa, instancia que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.

La Defensa destacó que con estas acciones, el Gobierno de México y el Gobierno del Estado reafirman su compromiso de salvaguardar la tranquilidad de la sociedad sinaloense.

Asimismo, se invita a la ciudadanía a utilizar oportunamente el 911 para cualquier emergencia y el 089 para realizar denuncias anónimas.

Añadió que el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional reafirman la indeclinable decisión del Gobierno federal para inhibir las actividades de la delincuencia organizada y refrendan su compromiso por salvaguardar la paz y seguridad de la población sinaloense.