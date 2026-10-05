$!Confirma FGR decomiso de cinco vehículos blindados y una bodega en Guasave

La Fiscalía General de la República confirmó un saldo de cinco vehículos con blindaje artesanal asegurados en el interior de un predio tipo bodega, tras un cateo realizado en la colonia San Fernando, del municipio de Guasave.

El resultado oficial del operativo fue dado a conocer 14 días después de que se realizó, ya que las acciones se desarrollaron el 21 de septiembre.

Tras patrullajes en la zona, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional encontraron la bodega abierta, y observaron en el interior varios vehículos y cartuchos.