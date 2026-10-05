$!Confirma FGR decomiso de cinco vehículos blindados y una bodega en Guasave

La Fiscalía General de la República confirmó un saldo de cinco vehículos con blindaje artesanal asegurados en el interior de un predio tipo bodega, tras un cateo realizado en la colonia San Fernando, del municipio de Guasave.
El resultado oficial del operativo fue dado a conocer 14 días después de que se realizó, ya que las acciones se desarrollaron el 21 de septiembre.
Tras patrullajes en la zona, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional encontraron la bodega abierta, y observaron en el interior varios vehículos y cartuchos.
Una vez informada la situación al Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía General del Estado (FGE), se tramitó la orden de cateo, y agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) de Agencia de Investigación Criminal (AIC) ejecutaron la orden.
Además de los cinco automóviles tipo “monstruo”, fue asegurado el inmueble, cargadores y cartuchos para arma de fuego, sin especificar cantidades.
Los indicios asegurados fueron puestos a disposición del MPF, el cual continúa con la indagatoria correspondiente por ilícitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y lo que resulte.