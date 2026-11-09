Confirma Fiscalía hallazgo de equipo táctico en zona donde localizaron seis cuerpos en Mazatlán

MAZATLÁN. _ La localización de seis cuerpos sin vida en un predio enmontado, cerca del Libramiento Mazatlán-Villa Unión, en las inmediaciones de la comunidad El Habalito del Tubo, al suroriente de Mazatlán, estuvo acompañada del hallazgo de casquillos percutidos, chalecos tácticos y cargadores, indicios que apuntarían a la presencia de una célula delictiva en el lugar, informó Isacc Aguayo Roacho, Vicefiscal Regional Zona Sur de la Fiscalía General del Estado.

El funcionario estatal confirmó que estos objetos fueron localizados junto a los seis cuerpos, encontrados por integrantes del colectivo Por las Voces sin Justicia durante una jornada de búsqueda realizada la tarde del domingo 8 de noviembre.

Cuestionado sobre si los indicios permiten establecer que las víctimas estarían relacionadas con alguna célula delictiva, Aguayo Roacho señaló que los hallazgos apuntan a esa posibilidad, aunque aclaró que hasta el momento no se ha determinado a qué grupo podrían pertenecer.

“Por los hallazgos ahí sí, sí pareciera ser que sí se correspondía a alguna célula delictiva, pero no sabemos a cuál”, respondió.