Confirma Fiscalía hallazgo de equipo táctico en zona donde localizaron seis cuerpos en Mazatlán

MAZATLÁN. _ La localización de seis cuerpos sin vida en un predio enmontado, cerca del Libramiento Mazatlán-Villa Unión, en las inmediaciones de la comunidad El Habalito del Tubo, al suroriente de Mazatlán, estuvo acompañada del hallazgo de casquillos percutidos, chalecos tácticos y cargadores, indicios que apuntarían a la presencia de una célula delictiva en el lugar, informó Isacc Aguayo Roacho, Vicefiscal Regional Zona Sur de la Fiscalía General del Estado.
El funcionario estatal confirmó que estos objetos fueron localizados junto a los seis cuerpos, encontrados por integrantes del colectivo Por las Voces sin Justicia durante una jornada de búsqueda realizada la tarde del domingo 8 de noviembre.
Cuestionado sobre si los indicios permiten establecer que las víctimas estarían relacionadas con alguna célula delictiva, Aguayo Roacho señaló que los hallazgos apuntan a esa posibilidad, aunque aclaró que hasta el momento no se ha determinado a qué grupo podrían pertenecer.
“Por los hallazgos ahí sí, sí pareciera ser que sí se correspondía a alguna célula delictiva, pero no sabemos a cuál”, respondió.
El Vicefiscal Regional Zona Sur también informó que los seis cuerpos presentaban un avanzado estado de descomposición, por lo que estimó que pudieron haber permanecido alrededor de 48 horas en el sitio antes de ser localizados. Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas.
“Fueron efectivamente seis cuerpos, encontraron indicios balísticos en el lugar de los hechos como casquillos, también tipo chaleco, de chalecos, cargadores. Este, pues eso ya es revelador de alguna circunstancia, ¿no? Relacionada con el crimen organizado. Estamos en esas primeras horas de identificación de qué se trató y también de identificación de las personas. Estaban en avanzado estado de descomposición, quiere decir que ya tenían bastantes horas ahí”, declaró.