Confirma Gabinete de Seguridad captura de ‘El Coco Ranas’ en Culiacán

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México confirmó la captura de Orlando “N”, alias “El Coco Ranas”, a quien identifican como líder de una célula delictiva conocida como “Los Ranas”, del Cártel del Pacífico (Cártel de Sinaloa).

“El detenido es identificado como líder de la célula delictiva ‘Los Ranas’, afín a la facción ‘Los Chapitos’ del Cártel del Pacífico, y señalado como generador de violencia en la zona norte de la capital sinaloense”, informaron las autoridades federales.

Según la información oficial, el arresto de este personaje en Culiacán derivó de inteligencia militar y no por una llamada al 089, como lo informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.