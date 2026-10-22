Confirma Gabinete de Seguridad captura de ‘El Coco Ranas’ en Culiacán

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México confirmó la captura de Orlando “N”, alias “El Coco Ranas”, a quien identifican como líder de una célula delictiva conocida como “Los Ranas”, del Cártel del Pacífico (Cártel de Sinaloa).
“El detenido es identificado como líder de la célula delictiva ‘Los Ranas’, afín a la facción ‘Los Chapitos’ del Cártel del Pacífico, y señalado como generador de violencia en la zona norte de la capital sinaloense”, informaron las autoridades federales.
Según la información oficial, el arresto de este personaje en Culiacán derivó de inteligencia militar y no por una llamada al 089, como lo informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Junto con “El Coco Ranas” fueron arrestados otros tres sujetos, además de que se decomisaron cuatro armas largas, 25 cargadores para arma larga, cartuchos, además de dos granadas calibre 40 milímetros, 50 pastillas de presunto fentanilo, con un peso aproximado de 12 gramos, y 200 dosis de presunta cocaína, con un peso aproximado de 113 gramos.
El operativo fue realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.