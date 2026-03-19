Confirma Gabinete de Seguridad liberación de hija de “El Mayo” Zambada, tras operativo en El Salado

CULIACÁN. _ El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México confirmó que, durante el operativo desplegado por la Secretaría de Marina en la sindicatura de El Salado, fue retenida y posteriormente liberada Mónica del Rosario Zambada Niebla, hija de Ismael “El Mayo” Zambada.

En un comunicado difundido al mediodía de este jueves, las autoridades informaron sobre la detención de un hombre identificado como integrante de una célula delictiva de “Los Mayos”, del Cártel de Sinaloa, y en esa misma acción fue aprehendida la hija del capo sinaloens, en una propiedad ligada a la facción criminal.

No obstante, en el boletín girado se indica que Mónica Zambada “no cuenta con relación con actividades delictivas ni mandamientos legales en su contra”, motivo por el que la liberaron.

En el lugar de los hechos, pudo constatarse que junto con la hija de “El Mayo”, fue retenida una de sus hijas, a quienes mantuvieron aisladas en un predio cercano al domicilio donde se llevó el operativo.

Tras ser liberada, se pudo apreciar que la mujer presentó lesiones por golpes en la cabeza, y familiares en el lugar señalaron que tenía lesiones en el estómago.

Luego de estas acciones en el poblado El Álamo, elementos de la Secretaría de Marina ampliaron el operativo en la sindicatura de El Salado, y en una de las comunidades cercanas fueron agredidos, por lo que respondieron a la agresión.

Consecuencia de ello, 11 presuntos agresores fueron abatidos por la Marina, y les aseguraron armas de alto poder y equipo táctico.