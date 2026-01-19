$!Confirma García Harfuch detención de “El Mantecas” y 7 personas en Badiraguato

Tras el despliegue operativo de fuerzas federales en el municipio de Badiraguato que derivó en la detención de Iván Valerio Sainz Salazar, alias “El Mantecas”, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que junto con él fueron detenidas siete personas más, además del aseguramiento de armamento de alto poder, municiones, drogas y vehículos con reporte de robo. A través de su cuenta de X, el funcionario federal, señaló que la detención se realizó durante un despliegue federal en el municipio serrano y precisó que es señalado por su presunta relación con una facción vinculada a los Beltrán Leyva.

De acuerdo con la información oficial, “El Mantecas” y siete de sus presuntos operadores fueron detenidos cuando agentes de seguridad que realizaban trabajos de investigación, al realizar recorridos en una brecha de la localidad El Rincón de los Monzón, en Badiraguato, detectaron a un grupo de personas armadas que, al notar la presencia de las autoridades, realizó disparos de arma de fuego, tras lo cual, los efectivos repelieron la agresión y controlaron la situación.

Luego de someter a los ocho detenidos, las autoridades aseguraron una ametralladora, un fusil Barrett, ocho armas largas, nueve cargadores, 350 cartuchos útiles y una cinta metálica con 200 cartuchos, además de un centro de producción de drogas sintéticas operado por esta célula delictiva, donde se localizaron 14 mil pastillas de fentanilo, dosis de metanfetamina y cinco vehículos con reporte de robo.