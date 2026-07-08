Confirma García Harfuch muerte de ‘Texas’, jefe de plaza de ‘Los Chapitos’ en Culiacán

CIUDAD DE MÉXICO._ El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó que el hombre abatido durante un operativo en un complejo departamental del Infonavit Humaya, en Culiacán, fue identificado como Cristhian Guadalupe “N”, alias Texas, señalado como jefe de plaza en la capital sinaloense y uno de los principales generadores de violencia en la entidad.

El funcionario federal informó que el despliegue fue encabezado por elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, quienes fueron agredidos durante la intervención y al repeler el ataque, el líder criminal fue abatido.

“Durante la operación, el personal militar fue atacado y, al repeler la agresión en defensa de su integridad, perdió la vida Cristhian Guadalupe ‘N’, alias Texas, identificado como jefe de plaza en Culiacán y principal generador de violencia, relacionado con homicidios, secuestros, extorsiones y robo de vehículos”, señaló García Harfuch.