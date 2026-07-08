Confirma García Harfuch muerte de ‘Texas’, jefe de plaza de ‘Los Chapitos’ en Culiacán

CIUDAD DE MÉXICO._ El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó que el hombre abatido durante un operativo en un complejo departamental del Infonavit Humaya, en Culiacán, fue identificado como Cristhian Guadalupe “N”, alias Texas, señalado como jefe de plaza en la capital sinaloense y uno de los principales generadores de violencia en la entidad.
El funcionario federal informó que el despliegue fue encabezado por elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, quienes fueron agredidos durante la intervención y al repeler el ataque, el líder criminal fue abatido.
“Durante la operación, el personal militar fue atacado y, al repeler la agresión en defensa de su integridad, perdió la vida Cristhian Guadalupe ‘N’, alias Texas, identificado como jefe de plaza en Culiacán y principal generador de violencia, relacionado con homicidios, secuestros, extorsiones y robo de vehículos”, señaló García Harfuch.
Añadió que el operativo permitió desarticular una célula delictiva vinculada a Los Chapitos, facción del Cártel del Pacífico que opera en Sinaloa.
Como resultado de la acción fueron detenidas cuatro personas y se aseguraron armas largas, granadas, cartuchos útiles, dosis de presunta droga, equipo táctico, equipos de radiocomunicación y diversos vehículos.
Las acciones comenzaron la tarde del martes 7 de julio, luego de una denuncia anónima que alertó a las autoridades sobre personas armadas en un edificio de departamentos ubicado junto al bulevar José Limón, entre la calle República de Brasil, al norte de Culiacán.
De acuerdo con el titular de la SSPC, este operativo se suma a las recientes capturas de operadores relevantes del Cártel del Pacífico, realizadas mediante acciones coordinadas entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y autoridades estatales, como parte de la estrategia para debilitar la estructura operativa de esa organización criminal en Sinaloa.