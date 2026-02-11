$!Confirma García Harfuch operativo en Jesús María: hay 9 detenidos

CULIACÁN. _ Un despliegue de las fuerzas armadas en la comunidad de El Limoncito, perteneciente a la sindicatura de Jesús María, derivó en un enfrentamiento que dejó un saldo de nueve personas detenidas y un hombre fallecido. Durante la intervención, las autoridades federales aseguraron un inmueble, diversos vehículos y equipo táctico.

La información fue confirmada por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien detalló que el incidente ocurrió mientras personal de la Secretaría de Marina realizaba labores de vigilancia en la zona. Según el reporte oficial, los elementos navales fueron agredidos con disparos de arma de fuego por civiles armados, lo que originó el intercambio de ráfagas.