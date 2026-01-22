Confirma García Harfuch operativo federal en Culiacán para localizar a influencer

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, Omar García Harfuch, confirmó que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) mantiene activa la investigación para la localización de Nicole Pardo Molina, conocida en redes sociales como “La Nicholette”, quien fue privada de la libertad el pasado martes 20 de enero en la ciudad de Culiacán. Durante la conferencia matutina realizada en Puebla, el funcionario federal informó que, desde que se tuvo conocimiento de los hechos, existe coordinación permanente entre autoridades federales y estatales, además del rastreo de los vehículos presuntamente involucrados en la privación de la libertad de la joven.

“Estamos trabajando con la fiscalía. La fiscalía del estado de Sinaloa nos notificó de manera inmediata. Hay seguimiento ya a los vehículos que participan y también vamos a informar de manera puntual hasta su recuperación”, declaró García Harfuch. De acuerdo con información oficial, tres hombres armados que viajaban a bordo de un automóvil blanco, con placas sobrepuestas correspondientes a un Toyota Corolla con reporte de robo, arrojaron ponchallantas para obligar a detener la marcha de la camioneta de la víctima. Posteriormente, dos de los agresores descendieron del vehículo: uno portaba el rostro cubierto y un arma larga, mientras que el segundo vestía completamente de negro. Ambos forzaron a la influencer a subir al automóvil y huyeron del lugar.

El hecho quedó registrado por las cámaras perimetrales de la Tesla Cybertruck de la víctima. El video, que posteriormente fue difundido en redes sociales, muestra el forcejeo entre los agresores y la joven, quien intentó regresar a su vehículo sin lograrlo. La unidad, de color lila, fue localizada abandonada en el sitio de los hechos y asegurada por las autoridades como parte de la investigación.