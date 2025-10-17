Confirma la SSPE cuatro hombres detenidos tras asesinato de dos agentes de Tránsito en Culiacán

CULIACÁN. _ La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) confirmó la detención de cuatro civiles tras la agresión que provocó la muerte de dos elementos de la Policía de Tránsito Municipal en las inmediaciones de la colonia San Rafael, en Culiacán.

A los detenidos les aseguraron armas largas y un vehículo, los cuales fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial.