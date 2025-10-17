Confirma la SSPE cuatro hombres detenidos tras asesinato de dos agentes de Tránsito en Culiacán

CULIACÁN. _ La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) confirmó la detención de cuatro civiles tras la agresión que provocó la muerte de dos elementos de la Policía de Tránsito Municipal en las inmediaciones de la colonia San Rafael, en Culiacán.
A los detenidos les aseguraron armas largas y un vehículo, los cuales fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial.
La dependencia estatal señaló que tras el ataque de los elementos municipales corporaciones del Grupo Interinstitucional activaron un operativo de búsqueda y reacción, sin que se lograra evitar el fallecimiento de los agentes, quienes murieron a causa de las heridas provocadas por los disparos.
“Autoridades del Grupo Interinstitucional de inmediato iniciaron la búsqueda de los autores de este atentado por tierra y aire, logrando ubicar a los posibles agresores en el sector centro de Culiacán, procediendo a la detención de 4 civiles a quienes se les aseguraron armas largas y un vehículo, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial”, señala en sus redes sociales la SSPE.