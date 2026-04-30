Confirma la SSPE riña en centro para menores en Culiacán; hay un interno lesionado

CULIACÁN._ Un conato de riña registrado este mediodía en el interior del Centro de Internamiento para Adolescentes en Culiacán movilizó a los cuerpos de seguridad y dejó como saldo un joven lesionado.
El incidente, que se suscitó en las instalaciones destinadas a menores infractores, fue confirmado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. La dependencia aseguró a través de canales digitales que la situación se encuentra bajo control tras la intervención de los elementos de custodia.
En los hechos, un adolescente recibió diversos golpes durante el altercado, por lo que fue trasladado al área médica del centro para su atención. No se detalló si hubo más involucrados en la gresca.
Tras el brote de violencia, la instancia estatal señaló que se realizarán ajustes en los procedimientos internos de seguridad para prevenir nuevos enfrentamientos entre los internos.