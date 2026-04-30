Confirma la SSPE riña en centro para menores en Culiacán; hay un interno lesionado

CULIACÁN._ Un conato de riña registrado este mediodía en el interior del Centro de Internamiento para Adolescentes en Culiacán movilizó a los cuerpos de seguridad y dejó como saldo un joven lesionado.

El incidente, que se suscitó en las instalaciones destinadas a menores infractores, fue confirmado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. La dependencia aseguró a través de canales digitales que la situación se encuentra bajo control tras la intervención de los elementos de custodia.