Confirma la SSPE tres internos heridos tras riña en el penal de Aguaruto

CULAICÁN. _ Confirma la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), que fueron tres los internos que resultaron heridos tras una riña al interior del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, en reportada la mañana de este viernes 15 de agosto.

A través de un comunicado, la SSPE informó que la situación se encuentra controlada y que se les brindó atención médica tras presentar lesiones leves.

“SSPSinaloa informa que, este 15 de agosto de 2025, una vez aplicado el protocolo de reacción por el Grupo Interinstitucional en el Centro Penitenciario Aguaruto, la situación está totalmente controlada y se brindó atención médica a tres personas privadas de la libertad que derivado de una riña presentaron heridas leves. Se continuará con la revisión constante de las instalaciones y la mejora de procedimientos para reducir riesgos institucionales”, indica la Secretaría mediante un comunicado en la red social “X”.

El hecho

Fue alrededor de las 9:30 horas cuando elementos de los tres niveles de gobierno se movilizaron hacia la Penitenciaría tras una alerta de detonaciones de arma de fuego ocasionada por una riña entre internos.

Decenas del personal militar y policial ingresaron al inmueble para controlar la situación, mientras otros vigilaban a pie y a bordo de sus patrullas desde la entrada, además de que también arribó un helicóptero militar para realizar labores de disuasión desde el aire.

Tras una hora y unos cuantos minutos, una ambulancia salió del lugar con las torretas encendidas y en su trayecto lo escoltaron algunas unidades de las fuerzas militares. Los heridos aún no han sido identificados, a la espera de que sus datos se den a conocer en su llegada al centro médico.