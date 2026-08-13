$!Confirma Marina tres detenidos, arma, cartuchos, droga y radios en Real del Valle, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Tras una alerta de personas armadas en el fraccionamiento Real del Valle, dos hombres y una mujer fueron detenidos en poder de dos vehículos, un arma corta con su cargador y 15 cartuchos; asimismo, 2 mil 190 dosis de sustancia granulada con características similares a la metanfetamina, 2 mil 145 de polvo blanco con características similares a la cocaína y 90 con hierba seca con características similares a la mariguana, así como equipos de comunicación y numerario, informó la Secretaría de Marina.
Mediante un comunicado, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Cuarta Región Naval, en el marco de la “Operación Sable”, informa de este operativo y otro más donde su personal naval realizó la detención de presuntos infractores de la ley y el aseguramiento de vehículos, armas, munición, así como diversas sustancias ilícitas y equipo de comunicación en Mazatlán, Sinaloa.
Mediante drones localizan vehículo abandonado con cargadores y cartuchos en su interior en El Roble
En un segundo evento, durante patrullaje de disuasión y vigilancia en el poblado de “El Roble”, municipio de Mazatlán, mediante el uso de drones, se logró localizar un vehículo en estado de abandono y con reporte de robo, por lo cual se procedió a su inspección, encontrando en su interior 40 cartuchos y ocho cargadores.
Es importante mencionar que, a los detenidos se les leyeron sus derechos, asimismo, fueron puestos a disposición de la autoridad competente, junto con los efectos asegurados para integrar la carpeta de investigación correspondiente.
De esta manera, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, refrenda su compromiso de continuar realizando operaciones que contribuyan al mantenimiento del Estado de derecho, así como a la paz y seguridad de la población.