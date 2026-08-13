$!Confirma Marina tres detenidos, arma, cartuchos, droga y radios en Real del Valle, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Tras una alerta de personas armadas en el fraccionamiento Real del Valle, dos hombres y una mujer fueron detenidos en poder de dos vehículos, un arma corta con su cargador y 15 cartuchos; asimismo, 2 mil 190 dosis de sustancia granulada con características similares a la metanfetamina, 2 mil 145 de polvo blanco con características similares a la cocaína y 90 con hierba seca con características similares a la mariguana, así como equipos de comunicación y numerario, informó la Secretaría de Marina.

Mediante un comunicado, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Cuarta Región Naval, en el marco de la “Operación Sable”, informa de este operativo y otro más donde su personal naval realizó la detención de presuntos infractores de la ley y el aseguramiento de vehículos, armas, munición, así como diversas sustancias ilícitas y equipo de comunicación en Mazatlán, Sinaloa.