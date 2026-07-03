$!Confirma Marina un elemento muerto y tres más heridos tras ataque armado cerca de la Picachos

MAZATLÁN._ Un elemento muerto y tres heridos, de la Secretaría de Marina, es el saldo que dejó la agresión de la que fueron objeto por parte de civiles armados en inmediaciones de la Presa Picachos, ubicada cerca de la comunidad de San Marcos, en Mazatlán, informó la institución naval. El hecho derivó de un fuerte operativo implementado en la zona por las fuerzas armadas.

A través de un comunicado, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, señaló que este viernes 3 de julio, personal naval fue agredido cuando realizaba acciones de sondeo en ríos y presas con la finalidad de prevenir afectaciones y alertar a la población en casos de un incremento súbito de los niveles de las presas debido a la temporada de lluvias prevalecientes. En el ataque, cuatro elementos navales resultaron lesionados, recibieron atención médica inmediata y fueron trasladados a un hospital; sin embargo, uno de ellos perdió la vida mientras recibía atención médica, como consecuencia de las lesiones sufridas.

Los tres elementos restantes se reportan estables y continúan recibiendo atención médica especializada. Derivado de estos hechos, se activaron de inmediato los protocolos de respuesta correspondientes, desplegándose personal y unidades de apoyo para brindar seguridad en el área y reforzar las operaciones en la zona.