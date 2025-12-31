Confirma Seguridad Pública de Sinaloa saldo de 3 abatidos y 6 detenidos en San Pedro, Navolato

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó un saldo de tres civiles abatidos y seis hombres detenidos tras un enfrentamiento y operativo en la sindicatura de San Pedro, Navolato.

La información compartida por la dependencia detalla que el Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa de la Policía Estatal Preventiva atendió un reporte anónima al 089, que alertó sobre presencia de personas armadas en la citada sindicatura.

Al atender el reporte, durante sus patrullajes, los uniformados fueron agredidos por los sujetos desde un domicilio, lo cual originó el enfrentamiento.

Las autoridades reportaron tres agresores “reducidos” y otros seis detenidos, además del aseguramiento de tres vehículos, uno de ellos con reporte de robo, y una motocicleta.

Asimismo, el operativo desplegado por las autoridades resultaron el decomiso de 13 armas largas, 12 de ellas son fusiles AK-47 y 1 carabina M4, tres ametralladoras, 57 cargadores para cartuchos calibre 7.62 x 39 milímetros, mil 770 cartuchos útiles de 7.62 x 39 milímetros, 225 cartuchos útiles calibre 5.56 milímetros, 10 chalecos y 21 pastillas de presunto fentanilo.

Los detenidos y todos los indicios de delito fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes.