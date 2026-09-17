$!Confirma SSP decomiso de armamento y vehículos tras cateo en Isla Musala, Culiacán

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó resultados de un operativo consistente en el cateo de dos casas en el interior de un coto residencial, ubicado en Isla Musala, en Culiacán. El despliegue estuvo a cargo de agentes del Grupo Operaciones Especiales Sinaloa de la Policía Estatal, así como del Ejército Mexicano, al recibir una denuncia anónima al 089.









Tras asegurar dos casas, en las que se alertó sobre presencia de personas armadas, con apoyo de personal de Fiscalía General de la República decomisaron cuatro vehículos y equipo táctico diverso. Tanto en las viviendas como en los vehículos, fueron incautadas dos armas largas, 31 cargadores y 4 mil 836 cartuchos.







Estos últimos datos son distintos a lo comunicado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, ya que las autoridades federales indicaron que fueron 32 cargadores y 5 mil 620 cartuchos. El operativo de aseguramiento en la privada ocurrió durante la tarde del pasado domingo 13 de septiembre.