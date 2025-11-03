Confirma SSP que fueron 13 abatidos, cuatro detenidos y nueve liberados tras operativo en La Brecha

Tras repeler una agresión, el Grupo Interinstitucional detuvo a cuatro civiles, liberó a nueve personas y redujo a 13 presuntos delincuentes durante un operativo realizado en la comunidad de La Brecha, al sur del municipio de Guasave.

Además se aseguraron 20 fusiles y ocho vehículos.

El hecho se registró cuando policías estatales daban seguimiento, a través del sistema de geolocalización, a una camioneta con reporte de robo; cuando, mediante el rastreo, se detectó un convoy con personas armadas al cual se le dio seguimiento desde el municipio de Navolato hasta el poblado La Brecha, en el municipio de Guasave.

Por lo tanto, se solicitó apoyo del Ejército, de la Guardia Nacional y de un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana.

Fue en ese sitio donde el personal policial fue objeto de una agresión con disparos de arma de fuego por parte de civiles armados que se transportaban en ocho vehículos.