Confirma SSP que fueron 13 abatidos, cuatro detenidos y nueve liberados tras operativo en La Brecha

Tras repeler una agresión, el Grupo Interinstitucional detuvo a cuatro civiles, liberó a nueve personas y redujo a 13 presuntos delincuentes durante un operativo realizado en la comunidad de La Brecha, al sur del municipio de Guasave.
Además se aseguraron 20 fusiles y ocho vehículos.
El hecho se registró cuando policías estatales daban seguimiento, a través del sistema de geolocalización, a una camioneta con reporte de robo; cuando, mediante el rastreo, se detectó un convoy con personas armadas al cual se le dio seguimiento desde el municipio de Navolato hasta el poblado La Brecha, en el municipio de Guasave.
Por lo tanto, se solicitó apoyo del Ejército, de la Guardia Nacional y de un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana.
Fue en ese sitio donde el personal policial fue objeto de una agresión con disparos de arma de fuego por parte de civiles armados que se transportaban en ocho vehículos.
Las fuerzas del orden repelieron dicha acción, iniciándose un intercambio de disparos.
Una vez controlada la situación, se obtuvieron los siguientes resultados 13 civiles presuntos transgresores de la ley reducidos cuatro civiles detenidos, presuntos responsables de la agresión, y nueve personas liberadas, que presuntamente estaban privadas de la libertad.
También aseguraron 17 fusiles AK-47, calibre 7.62x39 mm, tres fusiles tipo M4, uno calibre .223 mm y 2 calibre 5.56, además de ocho vehículos asegurados.
Tanto los detenidos como el resto de las evidencias fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes.
Cabe señalar que a las personas que presuntamente estaban privadas de la libertad se les brindaron primeros auxilios y se presentaron ante las autoridades ministeriales.