Confirma SSP vehículo “siniestrado” y tienda vandalizada en Escuinapa; omite versión de coche bomba

CULIACÁN. _ La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) confirmó como saldo de los brotes de violencia de la madrugada de este martes en Escuinapa un vehículo “siniestrado”, así como una tienda de conveniencia vandalizada.
No obstante, la autoridad omitió mencionar la versión respecto a que el vehículo tenía colocado explosivos que provocaron su destrucción, y deslindó a los entes periciales establecer cómo se dañó el automóvil.
Los hechos en que explotó la unidad motriz y generó daños al establecimiento, sobre la carretera Federal México 15, fueron reportados aproximadamente a las 4:00 horas.
“Será la autoridad competente, mediante los peritajes correspondientes, la que determine la mecánica de los hechos que derivaron en dichas afectaciones”, comunicó la dependencia.
Por otro lado, la Secretaría aseguró que derivado de esta situación se ha intensificado la presencia de corporaciones integrantes del Grupo Interinstitucional en el municipio de Escuinapa.
Con este hecho, encadena Escuinapa un segundo brote de violencia en el mismo tramo de la ciudad, en una de sus entradas, y el mismo sitio en donde el pasado 8 de junio una balacera cobró la vida de Grecia Guadalupe “N” de 14 años y su tío Ramiro “N” de 40 años, y donde resultaron heridos Yessica “N”, esposa de Ramiro, y una pareja llamada Anaira “N”, de 28 años de edad, e Isaac “N”, de 33 años.