Confirma SSP vehículo “siniestrado” y tienda vandalizada en Escuinapa; omite versión de coche bomba

CULIACÁN. _ La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) confirmó como saldo de los brotes de violencia de la madrugada de este martes en Escuinapa un vehículo “siniestrado”, así como una tienda de conveniencia vandalizada.

No obstante, la autoridad omitió mencionar la versión respecto a que el vehículo tenía colocado explosivos que provocaron su destrucción, y deslindó a los entes periciales establecer cómo se dañó el automóvil.

Los hechos en que explotó la unidad motriz y generó daños al establecimiento, sobre la carretera Federal México 15, fueron reportados aproximadamente a las 4:00 horas.