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Confirma SSPC detención de dos personas tras intento de robo de una Land Rover Defender, en Culiacán

Las dos personas cometían el despojo con violencia de la camioneta sobre la avenida Venustiano Carranza, en la colonia Las Vegas
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
22/09/2026 19:17
22/09/2026 19:17

Dos detenidos y dos armas de fuego fueron asegurados por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), tras intervenir ante el robo de una camioneta Land Rover Defender, durante este martes en Culiacán.

Los dos sujetos arrestados fueron identificados como Pedro Francisco “N”, de 19 años de edad; e Ignacio Guadalupe “N”, de 18 años.

Según el parte oficial, las dos personas cometían el despojo con violencia de dicha camioneta sobre la avenida Venustiano Carranza, en la colonia Las Vegas, lugar al que se aproximaron agentes de la SSPC.

Los sospechosos dispararon contra los oficiales, y estos repelieron el ataque, lo que provocó que uno de los jóvenes resultara con heridas de bala.

Una vez neutralizados ambos y quedar bajo arresto, les fueron decomisadas una arma de fuego larga calibre 7.62 × 39 milímetros, y una pistola Glock de 9 milímetros; además, incautaron dos cargadores para arma larga, uno para arma corta, 57 cartuchos útiles para arma larga y 15 para el arma corta.

Asimismo, la unidad Land Rover tipo SUV fue asegurada por los agentes, y posteriormente junto a los detenidos, puestos a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones correspondientes.

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