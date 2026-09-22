Confirma SSPC detención de dos personas tras intento de robo de una Land Rover Defender, en Culiacán

Dos detenidos y dos armas de fuego fueron asegurados por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), tras intervenir ante el robo de una camioneta Land Rover Defender, durante este martes en Culiacán.

Los dos sujetos arrestados fueron identificados como Pedro Francisco “N”, de 19 años de edad; e Ignacio Guadalupe “N”, de 18 años.

Según el parte oficial, las dos personas cometían el despojo con violencia de dicha camioneta sobre la avenida Venustiano Carranza, en la colonia Las Vegas, lugar al que se aproximaron agentes de la SSPC.