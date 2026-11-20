“La #SSPSinaloa informa que, este viernes 20 de noviembre de 2026, se registró una agresión contra personal federal en el municipio de Guasave, por lo que se solicita a la ciudadanía mantenerse en resguardo y evitar la zona, así como tampoco transitar por vialidades”, externa la dependencia estatal.

Ante la situación de riesgo, la dependencia estatal exhortó a la población a mantenerse en resguardo, evitar la zona de los hechos y no transitar por las vialidades afectadas.

GUASAVE._ Una agresión contra elementos federales provocó un despliegue de seguridad, reportes de balaceras y bloqueos de vialidades la noche de este viernes 20 de noviembre en Guasave, confirmó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

Asimismo, informó que autoridades del Grupo Interinstitucional mantienen un operativo en el municipio para restablecer el orden. Los resultados del dispositivo de seguridad serán dados a conocer una vez que concluya.

La SSPE también llamó a la ciudadanía a utilizar el número de emergencias 9-1-1 y la línea de denuncia anónima 089, en caso de ser necesario.

Los hechos comenzaron a reportarse alrededor de las 19:00 horas, cuando habitantes de distintos sectores de la cabecera municipal y zonas periféricas alertaron sobre detonaciones de armas de fuego.

A través de redes sociales también comenzaron a circular imágenes del incendio de un vehículo en la zona del Malecón, presuntamente relacionado con los hechos violentos.

En los últimos minutos se reportó además el bloqueo de la carretera México 15, a la altura de la caseta de cobro Cuatro Caminos, lo que generó afectaciones a la circulación.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas o detenidas, ni han precisado las circunstancias en que ocurrió la agresión contra el personal federal.