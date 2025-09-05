Confirma SSPE asesinato de menor de edad en agresión armada en Concordia

CULIACÁN. _ Era una menor de edad la mujer asesinada a balazos la noche de este jueves tras una agresión cerca de un bar en el municipio de Concordia, confirmó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

La vocera de la SSPE, Verona Hernández Valenzuela, explicó que en estos hechos, hubo otra mujer que resultó herida por impactos de bala en sus piernas, mientras que salieron heridos otros dos hombres.

“Hay otra persona, una femenina de 17 años, se recibió el reporte también al C4i referente a una persona sin vida. Se localizó el cuerpo de esta persona por disparo de arma de fuego en la zona conocida como el Huizachal”, informó.

“Se localizó en ese lugar a una lesionada de sus piernas manifestando que los responsables abordaban una motocicleta, y que en el lugar fueron heridos dos masculinos quienes fueron trasladados a un hospital”.

Con este homicidio, la cifra de menores de edad asesinados en medio de la crisis de seguridad que se extiende desde septiembre del 2024 ascendió a las 64 víctimas.

También la noche de este jueves, precisó que se registró el asesinato de un hombre a bordo de una motocicleta, también en Concordia, pero cuyo cuerpo fue sustraído de la escena del crimen,

“La Policía Municipal de Concordia al arribar al lugar de los hechos fue informada que por parte de personal de Protección Civil que personas civiles, pues habían sustraído el cuerpo del occiso. Esto fue una persona que no se confirmó por parte de las autoridades, solamente se recibió el reporte y no se confirmó al no encontrarse el cuerpo de esta persona”, dijo.