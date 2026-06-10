$!Confirma SSPE civil abatido en persecución y enfrentamiento en Las Tapias, Culiacán

CULIACÁN. _ La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) confirmó el saldo de un civil abatido durante una persecución y enfrentamiento entre elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y civiles armados, que culminó en Las Bebelamas de Romero, sindicatura de Las Tapias. De acuerdo con la dependencia, la acción policial comenzó en las inmediaciones de la comunidad Carboneras, al oriente de Culiacán, donde detectaron dos camionetas con civiles armados a bordo, a las cuales siguieron.

La persecución llegó hasta Las Bebelamas de Romero, y cuando las autoridades ingresaron fueron agredidas con ponchallantas y disparos de arma de fuego, lo que desató el tiroteo. Tras el enfrentamiento, los presuntos delincuentes bajaron de las camionetas y huyeron entre la terracería y maleza. Al inspeccionar la zona, los uniformados encontraron a un probable agresor muerto como consecuencia de la balacera, y las dos camionetas sospechosas abandonadas, por lo que aseguraron el perímetro.

Lo decomisado fue una camioneta Nissan Frontier con reporte de robo, otra camioneta Jeep Wrangler, dos fusiles M4 y 12 cargadores.