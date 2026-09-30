Confirma SSPE detención de 5 tras operativo en Aguaruto; uno es menor de edad

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó la detención de cinco personas tras un operativo desplegado este martes en el Ejido San Manuel, de la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán.

Uno de los detenidos fue identificado como menor de edad, de acuerdo con la dependencia.

Como parte de las acciones ejecutadas, elementos policiales y militares aseguraron un vehículo Kia Rio de color blanco sin placas de circulación.

También fue incautado armamento consistente en un fusil tipo AK47 con un cargador de disco abastecido con 30 cartuchos útiles, dos armas cortas calibre 9 milímetros, 10 cartuchos calibre 7.62x39 milímetros, dos chalecos, uno con placas completas y 1 con placa trasera, un cargador de 7.62x39 milímetros con 25 cartuchos, y cinco cargadores de plástico 7,62x 39 milímetros con 30 cartuchos cada uno.

Los detenidos, junto con las armas y municiones, fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.