Confirma SSPE dos detenciones tras incendio de motel en Culiacán

CULIACÁN._ La Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó la detención de dos personas luego de un incendio provocado al interior de un motel en la salida norte de Culiacán.
Una denuncia al 911 alertó a las autoridades este miércoles sobre el ingreso de sujetos armados al inmueble, lo que motivó un despliegue policial.
“De inmediato, se atendió dicho reporte por parte del Grupo Interinstitucional, que aseguró en el lugar a dos civiles armados como presuntos responsables del hecho, así como un vehículo”, señala el comunicado oficial.
Por su parte, el cuerpo de Bomberos Culiacán atendió la situación y sofocó el incendio en el cuarto.