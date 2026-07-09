Confirma SSPE que familiares reclamaron el cuerpo de “Texas”, presunto jefe de plaza de Los Chapitos en Culiacán

CULIACÁN. _ Familiares de Cristhian Guadalupe “N”, alias “Texas”, identificado por las autoridades como presunto jefe de plaza de Los Chapitos en Culiacán, acudieron a reclamar su cuerpo tras ser abatido durante un operativo realizado la noche del martes en la colonia Infonavit Humaya. El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinuhé Téllez López, informó este jueves que tiene conocimiento de que los familiares realizaron el trámite, aunque dijo desconocer si la Fiscalía ya entregó oficialmente el cuerpo. “Lo desconozco ahorita si ya se fue. Sé que fueron familiares a reclamar el cuerpo, es lo único que sé”, declaró al término del programa de desarme voluntario.

El funcionario explicó que el despliegue fue un operativo institucional en el que participaron elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal Preventiva, a través del Grupo de Operaciones Especiales (GOES). Detalló que inicialmente fueron detenidas varias personas y, posteriormente, los agentes fueron agredidos por hombres armados en el mismo inmueble, donde Cristhian Guadalupe “N” fue abatido.

“Fue un operativo institucional. Participó personal del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal Preventiva por conducto del Grupo de Operaciones Especiales. Primero fueron los detenidos y posteriormente se sufrió la agresión donde fue abatida esta persona. Es en el mismo inmueble”, señaló.

Téllez López agregó que, con base en información de inteligencia, “Texas” era considerado uno de los principales generadores de violencia en la capital sinaloense y estaba vinculado con el incremento de homicidios dolosos.

“Tenemos información de inteligencia de que él es un generador de violencia, precisamente afectaba mucho el incremento de los homicidios dolosos aquí en la capital de Sinaloa. Esperemos que con esta acción bajen los homicidios dolosos”, expresó. Asimismo, informó que el inmueble donde ocurrió el enfrentamiento permanece bajo resguardo, ya que personal de la Fiscalía General de la República continúa realizando las diligencias correspondientes.