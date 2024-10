Durante este 17 de octubre un hombre fue detenido tras ser ubicado como generador de violencia, el cual resultó herido en un enfrentamiento entre militares y civiles armados en Culiacán.

El detenido tiene 24 años y se encuentra siendo atendido por las heridas que sufrió.

De acuerdo al informe de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, fueron negativos los reportes de indicios de enfrentamientos en Eldorado, la colonia Pemex de Culiacán, Quilá y la caseta de Costa Rica.

De manera cronológica, se tuvo reporte sobre la localización de artefactos explosivos por la carretera a Eldorado, altura de la curva a la sindicatura de Costa Rica. Del hecho se hizo cargo personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Se registró también una llamada al 911 que en la carretera a Sanalona, en la colonia El Barrio, en Culiacán, fue encontrado un hombre muerto cuya identidad se desconoce y se le localizó tirado con rastro de violencia. Se hizo cargo la Fiscalía.

Se tuvo además un reporte de que en la carretera Internacional fue liberada una persona sana y salva, que había sido privada de la libertad el 16 de octubre. Se hizo cargo personal de Fiscalía.

Se recibió un alertamiento al número de emergencias sobre un enfrentamiento entre civiles armados en la caseta de cobro de Quilá; se solicitó el apoyo y presencia de autoridades, acudieron fuerzas de seguridad, pero no se localizó a civiles armados.

Se tuvo reporte de civiles armados en la caseta Costa Rica, acudieron autoridades de los tres órdenes de Gobierno, se verificó y no se localizaron indicios sobre la presencia de personas.

Además, se tuvieron reportes de civiles armados y enfrentamientos en Las Puentes, Navolato, y que tenía a personas amarradas. Se atendió por parte de la Policía Estatal Preventiva, localizaron indicios como casquillos, sin personas lesionadas, se encontraron tres vehículos particulares con impactos de arma de fuego en el interior de sus propiedades, manifestaron los dueños que no interpondrán denuncia.

Se tuvo reporte de que en la comunidad El Atorón, perteneciente a Eldorado, había varias personas lesionadas, pero no se ofreció más información. Se atendió y no hubo novedad; se extendieron los patrullajes, no se localizó nada.

Se tuvo reporte al 911 que sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso y calle Josefa Ortiz, sector Tres Ríos, se localizaron objetos metálicos conocidos como ponchallantas. Atendieron autoridades de los tres órdenes de Gobierno, confirmaron el reporte, retiraron los objetos y no hubo vehículos dañados.

Se reportó al número de emergencias sobre un hombre lesionado de 24 años, por disparo de arma de fuego, sobre la maxipista Culiacán-Mazatlán en el kilómetro 136, a la altura de Quilá, Culiacán, con herida en el hombro.

Se trasladó por elementos de la Guardia Nacional a un hospital para su atención médica y está en calidad de detenido. Asimismo en el kilómetro 135, se localizaron cuatro vehículos con impactos de arma de fuego, lo anterior derivado del enfrentamiento entre Guardia Nacional y civiles armados.

Se tuvo un alertamiento de avistamiento de civiles armados en la colonia Pemex, en Culiacán, en cuatro vehículos. Se atendió por autoridades de los tres órdenes de Gobierno, no se localizó indicios.

Se recibió reporte sobre un presunto enfrentamiento entre grupos armados en el poblado de Santa Lucía, perteneciente a Concordia. Se atiende por autoridades de los tres órdenes de Gobierno, se está a la espera de verificar y reportar novedades.