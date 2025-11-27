$!Confirma SSPM Mazatlán explosión de artefacto casero en sus instalaciones

MAZATLÁN._ Un nuevo atentado con explosivos se registró la tarde-noche de este jueves en Mazatlán.

Esta vez un artefacto de fabricación casera estalló en el estacionamiento del Centro de Seguridad Ciudadana.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán confirmó el estallido de un artefacto explosivo en el estacionamiento de sus instalaciones en la colonia Huertos Familiares, frente a Villas del Rey y a unos metros del Libramiento Colosio.

La SSPM reportó que no hay personas lesionadas, solo daños materiales en cuatro vehículos estacionados.

También informó la movilización de cuerpos de seguridad y auxilio tras la detonación de un artefacto de fabricación casera en el estacionamiento del Centro de Seguridad Ciudadana.