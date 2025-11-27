$!Confirma SSPM Mazatlán explosión de artefacto casero en sus instalaciones

MAZATLÁN._ Un nuevo atentado con explosivos se registró la tarde-noche de este jueves en Mazatlán.
Esta vez un artefacto de fabricación casera estalló en el estacionamiento del Centro de Seguridad Ciudadana.
A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán confirmó el estallido de un artefacto explosivo en el estacionamiento de sus instalaciones en la colonia Huertos Familiares, frente a Villas del Rey y a unos metros del Libramiento Colosio.
La SSPM reportó que no hay personas lesionadas, solo daños materiales en cuatro vehículos estacionados.
También informó la movilización de cuerpos de seguridad y auxilio tras la detonación de un artefacto de fabricación casera en el estacionamiento del Centro de Seguridad Ciudadana.
Elementos de la Policía Municipal, como primeros respondientes, realizaron las primeras indagatorias en la zona e informaron que no hubo personas lesionadas.
Para preservar evidencias, el área quedó delimitada por las fuerzas de seguridad.
Al sitio arribó personal de la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, además de elementos de la Vicefiscalía, quienes se sumaron a las labores de atención y peritaje.
Será mediante los estudios periciales correspondientes que se determine el tipo de artefacto utilizado, el cual tras su detonación provocó daños en cuatro unidades oficiales.
Se hace un llamado a la ciudadanía que transita por la zona a extremar precauciones y respetar las indicaciones de las autoridades.