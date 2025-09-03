Confirma SSPyTM agresión con ponchallantas contra su titular

CULIACÁN. _ La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) confirmó que su titular, Alejandro Bravo Martínez, fue blanco de la delincuencia la noche del martes, luego de que personas no identificadas arrojaran ponchallantas contra el vehículo en el que se desplazaba, mientras encabezaba un operativo de vigilancia en la colonia Guadalupe.

De acuerdo con información oficial, el funcionario municipal realizaba un recorrido de supervisión cuando detectó un vehículo sospechoso en el sector. Al intentar acercarse, los tripulantes de la unidad emprendieron la huida y arrojaron artefactos ponchallantas, lo que provocó daños en uno de los neumáticos del vehículo oficial en el que se trasladaba el propio jefe policiaco.

La dependencia subrayó que no fue necesario hacer uso de armas de fuego durante el incidente y que ningún miembro del cuerpo de seguridad resultó herido.

La SSPyTM informó que ya dio vista a la Fiscalía General del Estado para dar seguimiento a las investigaciones y ubicar a los responsables del ataque. Asimismo, aseguró que mantiene una estrecha coordinación con dicha institución para esclarecer los hechos.