Confirma SSPyTM asesinato de comandante de la Policía Municipal en Culiacán

CULIACÁN. _ La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) de Culiacán confirmó el asesinato de un elemento activo de la corporación, registrado la mañana de este miércoles en el primer cuadro de la ciudad.

La víctima fue identificada como Iván Alfonso Ibarra Gastélum, de 44 años de edad, quien contaba con 12 años de servicio en la Policía Municipal. El agente fue atacado a balazos mientras se desplazaba en un vehículo compacto, poco después de haber concluido su turno a las 06:00 horas.

El ataque ocurrió en la intersección de la avenida Venustiano Carranza y el bulevar Francisco I. Madero. Al lugar acudieron elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno, así como cuerpos de auxilio; sin embargo, el oficial perdió la vida a consecuencia de las heridas sufridas.

A través de un comunicado, la SSPyTM expresó su “profundo pesar por la irreparable pérdida” del comandante Ibarra Gastélum, y aseguró que se brindará apoyo y acompañamiento a su familia conforme a la ley y los protocolos institucionales.

La corporación también informó que colaborará con la Fiscalía General del Estado en las investigaciones, a fin de esclarecer los hechos y dar con los responsables del homicidio.

Los hechos

