Confirma SSPyTM homicidio de 2 policías municipales en La Costerita, en Culiacán

Cuatro horas después del hecho, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán confirmó el asesinato de dos agentes activos durante la tarde de este sábado en La Costerita, al sur de la capital.
En el atentado, registrado aproximadamente a las 18:00 horas, los oficiales Raúl Ernesto y Carlos Manuel, con 2 y 17 años en la corporación, respectivamente, fueron interceptados y agredidos a bordo de un vehículo Honda negro.
El crimen ocurrió en el carril de poniente a oriente, aproximadamente 200 metros adelante del cruce con el bulevar Fuerza Aérea Mexicana, que dirige hacia el Aeropuerto Internacional de Culiacán.
La dependencia ratificó la versión sobre que ambos uniformados acababan de concluir sus turnos laborales.
“Esta Secretaría expresa su profundo pesar por la pérdida de nuestros compañeros y reconoce su servicio a la ciudadanía”, difundió la corporación hasta las 22:00 horas.