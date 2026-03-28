Confirma SSPyTM homicidio de 2 policías municipales en La Costerita, en Culiacán

Cuatro horas después del hecho, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán confirmó el asesinato de dos agentes activos durante la tarde de este sábado en La Costerita, al sur de la capital.

En el atentado, registrado aproximadamente a las 18:00 horas, los oficiales Raúl Ernesto y Carlos Manuel, con 2 y 17 años en la corporación, respectivamente, fueron interceptados y agredidos a bordo de un vehículo Honda negro.