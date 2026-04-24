Confirma SSPyTM persecución y enfrentamiento en Culiacán tras robo de camioneta; una agente herida

CULIACÁN. _ La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) confirmó que fue una persecución y enfrentamiento entre civiles y policías preventivos registrado al medio día de este viernes 24 de abril, tras el reporte del despojo de un vehículo en Culiacán.

De acuerdo con la corporación municipal, los hechos ocurrieron sobre el bulevar Pedro Infante, cuando elementos realizaban recorridos de vigilancia y fueron alertados sobre el despojo de una camioneta GMC, presuntamente por personas que viajaban en un vehículo Audi negro.