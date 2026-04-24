Confirma SSPyTM persecución y enfrentamiento en Culiacán tras robo de camioneta; una agente herida

CULIACÁN. _ La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) confirmó que fue una persecución y enfrentamiento entre civiles y policías preventivos registrado al medio día de este viernes 24 de abril, tras el reporte del despojo de un vehículo en Culiacán.
De acuerdo con la corporación municipal, los hechos ocurrieron sobre el bulevar Pedro Infante, cuando elementos realizaban recorridos de vigilancia y fueron alertados sobre el despojo de una camioneta GMC, presuntamente por personas que viajaban en un vehículo Audi negro.
A la altura de la calle Palenque, los agentes ubicaron ambas unidades e iniciaron el seguimiento. Metros adelante, los ocupantes del automóvil negro realizaron detonaciones de arma de fuego contra las patrullas para posteriormente abandonar el coche y huir del sitio.
Durante el incidente, una agente de la Policía Preventiva resultó lesionada por esquirlas, por lo que fue trasladada por personal de Cruz Roja para recibir atención médica; su estado de salud se reporta estable.
De manera simultánea se desplegó un operativo con autoridades de los tres niveles de gobierno, logrando localizar la camioneta GMC abandonada en las inmediaciones de la colonia Los Pinos.