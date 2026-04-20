Confirman 19 detenidos en operativos del domingo en Escuinapa

CULIACÁN. _ Un total de 19 personas fueron detenidas tras una jornada de intensas movilizaciones de las fuerzas armadas en el municipio de Escuinapa el pasado domingo 19 de abril.
De acuerdo con un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron a cinco personas en una acción de la que no se brindaron detalles específicos sobre el lugar o la forma en que ocurrió el aseguramiento. En este hecho se decomisó un arma corta, cartuchos, dos cargadores, ponchallantas y equipo táctico.
En otro punto, específicamente en el poblado Loma Grande, personal de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano fue blanco de una agresión mientras realizaba patrullajes de vigilancia. El incidente derivó en la detención de 14 civiles, a quienes se les encontró en posesión de un arsenal de 14 fusiles AK-47, 35 cargadores, más de 3 mil cartuchos y 14 chalecos tácticos.
Adicionalmente, en el mismo municipio, el Ejército Mexicano aseguró un vehículo con reporte de robo que contenía 11 artefactos explosivos improvisados, 50 kilos de nitrato de potasio, municiones y equipo táctico, sin que las autoridades ofrecieran más precisiones al respecto.
La jornada generó incertidumbre entre los habitantes debido al intenso despliegue de seguridad, al trascender que elementos del Ejército Mexicano resultaron lesionados durante los ataques y que fueran trasladados inicialmente al Hospital IMSS Bienestar de Escuinapa para después ser llevados en helicóptero al Hospital Militar en Mazatlán.
Vecinos de diversas zonas de la ciudad constataron las movilizaciones que se prolongaron por varias horas antes de que se emitieran los informes oficiales.
Los 19 detenidos y el material bélico asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Mazatlán.