Confirman 19 detenidos en operativos del domingo en Escuinapa

CULIACÁN. _ Un total de 19 personas fueron detenidas tras una jornada de intensas movilizaciones de las fuerzas armadas en el municipio de Escuinapa el pasado domingo 19 de abril.

De acuerdo con un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron a cinco personas en una acción de la que no se brindaron detalles específicos sobre el lugar o la forma en que ocurrió el aseguramiento. En este hecho se decomisó un arma corta, cartuchos, dos cargadores, ponchallantas y equipo táctico.