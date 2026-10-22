Confirman ataque a balazos contra chofer de autobús en Escuinapa; estudiantes salieron ilesos

ESCUINAPA. _ Las secretarías de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) y de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa (SSPE) confirmaron la agresión a balazos contra el conductor de un autobús de transporte público que trasladaba a estudiantes de secundaria y otros pasajeros por la ruta El Robalito–Escuinapa, la mañana de este jueves 22 de octubre.

De acuerdo con los reportes oficiales, el ataque estuvo dirigido contra el chofer, quien sufrió una lesión leve y fue trasladado para recibir atención médica. Los alumnos y los demás pasajeros que viajaban en la unidad resultaron ilesos.

En un comunicado, la SSPE informó que el Grupo Interinstitucional brindó apoyo tras la agresión y desplegó un operativo en la zona para localizar a los responsables.

La dependencia estatal indicó que la situación se encontraba controlada y que las corporaciones mantendrían recorridos preventivos en el municipio para brindar seguridad a la población.